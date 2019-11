Azioni Urbane Innovative, ultima call: 50 milioni di euro in palio

Urban Innovative Actions – UIA, l’iniziativa europea dedicata alle aree urbane dell’UE per favorire lo sviluppo di strumenti e soluzioni inedite utili ad affrontare le sfide tipiche del contesto urbano, ha lanciato il suo quinto e ultimo bando per il periodo 2014-2020.

Le candidature potranno trattare quattro diversi argomenti: Qualità dell’aria, Economia circolare, Cambiamento demografico, Cultura e patrimonio culturale

I primi due sono già stati oggetto di bandi passati, mentre gli altri due vengono affrontati per la prima volta. Si noti che la definizione dei due topic ripresentati è differente rispetto a quella passata.

Il budget totale messo a disposizione per la realizzazione dei progetti è pari a 50 milioni di euro. La scadenza per inviare le proposte progettuali è fissata al 12 dicembre 2019.