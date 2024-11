Azzurrini rimontati, a Empoli finisce 2-2 Italia-Francia U.21

EMPOLI (ITALPRESS) – Divertente amichevole e 2-2 finale fra Italia e Francia Under 21 al Castellani di Empoli. Azzurrini avanti di due gol con Casadei e Ambrosino nel primo tempo, ma poi raggiunti dagli avversari con Cherki, talento del Lione, sugli scudi. Positiva comunque la prestazione della rosa allenata da Carmine Nunziata davanti ad una delle squadre più talentuose della categoria. E’ la Francia a fare fin da subito la partita con il ct transalpino Baticle che manda in campo un undici sperimentale molto giovane, fra cui il 2007 Bouaddi, dotato di grande qualità. Dopo una parata di Desplanches su Cherki, passano gli azzurrini al 16′. Bella l’azione sulla sinistra di Ndour che approfitta di un inserimento di Gnonto che serve un assist a Casadei che batte Restes. La reazione degli ospiti ci mette un pò a concretizzarsi ma al 26′ serve un altro intervento decisivo di Desplanches su conclusione di Tchaouna per deviare la palla sulla traversa. Il raddoppio dell’Italia al 44′ quando Volpato arriva fino alla linea di fondo e serve un assist perfetto per Ambrosino che mette in rete. L’Italia, pur in deficit di condizione fisica rispetto agli avversari, beneficia di un centrocampo che riesce a calamitare quasi tutti i palloni.

Per due volte Gnonto a inizio ripresa va vicino al tris azzurro, ma prima la conclusione a giro esce di poco, poi l’attaccante del Leeds non arriva di un soffio su assist di Casadei. Alla distanza emerge la qualità di Agoume e compagni e non è un caso che la Francia accorci le distanze poco prima dell’ora di gioco con Cherki su assist da destra di Sildillia. I due ct nei 30′ finali danno spazio a vari uomini delle rispettive panchine con Nunziata che in particolare sceglie Fabbian per Volpato ed Esposito per Ambrosino. E’ decisivo però l’ingresso nei transalpini di Antagana per il 2-2 al 65′ con ancora Cherki fondamentale per fornire la palla giusta al compagno. Fra i giocatori che scendono in campo per la Francia anche il parmense Bonny, pericoloso al 68′ con destro fuori di un soffio, mentre Bertola prende il posto di Pirola che accusa un infortunio al ginocchio sinistro che sarà da valutare. Nel finale bella chance per Fabbian, ma dice no Restes e così si arriva al triplice fischio del direttore di gara sul 2-2 a finale.

– Foto Image –

(ITALPRESS).