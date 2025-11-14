Baby K canta la gelosia in “Dimmi Dimmi Dimmi”: difficile ammetterla

“Abbiamo pensato qualcosa per Sanremo, vediamo…”

Milano, 14 nov. (askanews) – E’ l’unica artista femminile italiana ad avere un Disco di Diamante e a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un brano, ora Baby K, torna con il nuovo singolo Dimmi Dimmi Dimmi. “E’ il secondo atto della trilogia, in Follia Mediterranea si parlava della carne e ora si passa alle parole, al voler dire qualcosa quindi il brano si chiama Dimmi dimmi dimmi e parla sostanzialmente della gelosia e della non voglia di ammetterla ecco questo è po’ il gioco del brano. Tutti facciamo un po’ fatica ad ammettere le debolezze in amore, c’è una questione di orgoglio, di non voler risultare sotto ad un’altra persona, è più affascinante essere ricercare e volute ricercate, e ammettere le debolezze in amore a volte insomma ci viene difficile”.Un brano solare che arriva in pieno autunno. “Sicuramente è molto esotico, che è tipico del mio stile, però il linguaggio è molto più bossy rispetto ai miei brani estivi. Nasce da una sperimentazione in studio, avevo voglia di tornare un po’ alle radici della mia scrittura. Una donna un po’ meno solare, una donna forse annoiata, un po’ più maliziosa e anche un po’ più pungente.A quasi 15 anni dal suo successo con Femmina Alfa, Baby K sente ancora il bisogno di parlare delle donne, che ancora faticano a imporsi nel mondo della musica. Un approccio che è sempre più suo “Lo sostengo e ancora vivo questo modo di di pormi nella vita, in quanto donna alle redini della propria carriera e della propria vita perchè questa maniera in cui io lavoro.Penso che in questo periodo è bello vedere le donne in musica soprattutto essere un po’ più protagoniste, nel senso che i brani rispetto ad una volta non parlano più dell’amore sofferto, sento molte più donne che sia livello di immagine che nelle loro canzoni sono molto più decise protagoniste e anche meno sottostanti alle regole degli altri”.Con tanti record e tormentoni estivi, Baby K guarda con interesse a Sanremo, soprattutto da quando il Festival ha un po’ cambiato pelle. “Qualcosa lo abbiamo pensato. Adesso vediamo se poi andrà in porto. Vedremo poi, staremo a vedere. Comunque se non è quest’anno, magari il prossimo anno”.