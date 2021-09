Baby K e Alvaro Soler insieme per il singolo “Non dire una parola”

MILANO (ITALPRESS) – Per la prima volta la regina delle hit italiane Baby K incontra il cantautore spagnolo/tedesco Alvaro Soler per il singolo inedito dal titolo “Non dire una parola”, disponibile da venerdì 10 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. “Questo brano racconta quel momento in cui l’amore si trova davanti a un bivio: da una parte la voglia di libertà e dall’altra la paura di rinunciare ad una storia importante”, racconta Baby K che aggiunge: “Anche musicalmente abbiamo provato a rendere la stessa sensazione. Nel brano non c’è mai un finale netto, è sempre un continuo avanti e indietro, un’altalena di dubbi”.

Il brano inedito sarà inserito digitalmente nell’ultimo album della cantautrice italiana “Donna sulla luna”, album prodotto dalla This is it di Baby K e distribuito dalla Columbia Records/Sony Music Italy.

(ITALPRESS).