Baby K torna con il nuovo singolo “Dimmi Dimmi Dimmi”

Milano, 11 nov. (askanews) – Baby K, l’artista dei record, l’unica artista femminile a raggiungere il Disco di Diamante, a superare il miliardo di visualizzazioni su YouTube con un brano, a rimanere per 11 settimane consecutive al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/GFK, torna con il nuovo singolo Dimmi Dimmi Dimmi in uscita venerdì 14 novembre in radio e su tutti i digital store. Il nuovo brano, prodotto da Massimo Macs Barberis, arriva dopo l’uscita a giugno di “Follia Mediterranea” che costituiva la prima parte di una trilogia in musica e di concetti iniziato con l’estate ma che continua tutto l’anno.

“Dimmi Dimmi Dimmi” è appunto il secondo capitolo: dopo la pelle, arrivano le parole. È qui che l’oggetto si fa voce, e comincia a scoprire cosa significa essere umano. Dimmi Dimmi Dimmi è il gioco dell’orgoglio, della gelosia e del desiderio travestito da curiosità e pettegolezzo. Perché anche questo è umano: non volerlo ammettere, ma sapere che qualcuno inevitabilmente lo leggerà negli occhi.

Baby K è una delle artiste femminili italiane più influenti degli ultimi anni, in particolare nel panorama pop-urbano. Ha saputo reinventarsi ed evolversi costantemente, mantenendosi sempre attuale. Con Follia mediterranea prima e con “Dimmi Dimmi Dimmi” oggi, racconta in modo sincero e diretto l’universo femminile in tutte le sue sfaccettature: dal corpo alla mente e al cuore, dal desiderio alla gelosia, fino alla curiosità e al pettegolezzo.