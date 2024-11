“Baby One More Time” di Britney Spears supera miliardo su YouTube

Milano, 8 nov. (askanews) – Il singolo di debutto “…Baby One More Time”, che ha reso la statunitense Britney Spears una superstar globale e ha plasmato poi una nuova era musicale teen, ha superato il miliardo di visualizzazioni su YouTube. Lo riporta Billboard.

Il video con una Spears 16enne che balla in succinta uniforme scolastica e canta “I must confess, I still believe…”, girato nello stesso liceo del film cult “Grease”, ha guadagnato molta attenzione quando è emerso nel 1998. Noto a tutti cosa succede dopo il suono della campanella: Spears si lancia in una delle sequenze di danza più leggendarie della musica pop nei corridoi della scuola, eseguendo poi una coreografia all’aperto con un reggiseno sportivo e pantaloni della tuta, in una serenata amorosa ancora estremamente moderna.

Nel 2009 è stato pubblicato su YouTube e lì è stato riprodotto più di 1 miliardo di volte. In Kung Fu Panda 4 è stato reinterpretato dalla voce di Jack Black nella versione originale in inglese.

Anche “Take On Me” degli A-ha ha raggiunto lo stesso traguardo nel 2020 ed è diventata la quinta canzone del XX secolo ad entrare nel “club dei miliardi di dollari” di YouTube.

Nel settembre di quest’anno, il successo degli anni ’80 ha superato i 2 miliardi di visualizzazioni.