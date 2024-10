Bacco in Campania, ecco i migliori vini della regione: i magnifici 21 secondo il Gambero Rosso

Gli ultimi dati disponibili ci raccontano che la superficie vitata in Campania oggi supera di poco i 25mila ettari. Questi abbracciano una miriade di territori differenti, ognuno con una propria cultura produttiva, esposizioni e formazioni geologiche diverse: aree vulcaniche come Roccamonfina, il Vesuvio, la zona dei Campi Flegrei; poi le isole; i vigneti d’alta quota – che arrivano anche oltre i 700 metri – dell’Irpinia; le vigne a strapiombo sul mare della Costiera Amalfitana.

Una regione composita

La Campania è una regione composita tanto sul piano geo-morfologico quanto su quello ampelografico. Fiano, greco, falanghina, aglianico, piedirosso, casavecchia, pallagrello (bianco e nero), pepella, biancolella e tanti altri si trasformano in vini sempre più contemporanei e comunque quasi sempre in grado di restituire il territorio.

Aglianico, non solo Taurasi

Anche quest’anno gli assaggi per la guida Vini d’Italia 2025 del Gambero Rosso sono stati più che convincenti. Non ci vogliamo dilungare sull’ovvio, cioè sulla grande bontà raggiunta dai bianchi in diverse aree della regione, un discorso che vale soprattutto per Fiano e Greco in Irpinia e per la Falanghina nel Sannio. Piuttosto ci sentiamo di spendere due parole sul comparto rossista, che ci è sembrato un pizzico più centrato rispetto a quello dello scorso anno. La vitalità e la croccantezza del Piedirosso flegreo ormai non è più una notizia; invece siamo rimasti piacevolmente colpiti da alcune versioni di Taurasi, e di Aglianico più in generale, che sono riuscite a mitigare la potenza tannica della varietà; insomma, sembra ci siano spiragli positivi sulla situazione non proprio entusiasmante che abbiamo descritto nelle scorse edizioni.

Trionfano i vini bianchi

Sono 21 i Tre Bicchieri in quest’edizione della Guida, di cui 16 sono bianchi. Il Fiano di Avellino e la Falanghina del Sannio fanno la parte del leone, ma anche il Greco di Tufo trova tanto spazio sul podio dei migliori. Chiudono il cerchio il ritorno all’alloro del Fiorduva di Marisa Cuomo e dello Zagreo di Cacciagalli, che si rivela uno degli orange più affascinanti d’Italia.

Tre Bicchieri 2025 della Campania La new entry

Diamo il benvenuto nel club dei Tre Bicchieri a Mario Fappiano, giovane vignaiolo del Sannio che al suo primo ingresso in Guida ci ha già conquistati.

Campi Flegrei Piedirosso ’21 Contrada Salandra

Campi Flegrei Piedirosso V. Madre ’22 La Sibilla

Costa d’Amalfi Furore Bianco Fiorduva ’23 Marisa Cuomo

Falanghina del Sannio ’22 Fappiano

Falanghina del Sannio Sant’Agata dei Goti V. Segreta ’22 Mustilli

Falanghina del Sannio Svelato ’23 Terre Stregate

Falanghina del Sannio Taburno BjondoRe ’23 Fontanavecchia

Falanghina del Sannio Taburno Bonea ’23 Masseria Frattasi

Fiano di Avellino ’23 Colli di Lapio

Fiano di Avellino Alimata ’22 Villa Raiano

Fiano di Avellino Ciro 906 ’21 Ciro Picariello

Fiano di Avellino Colle delle Ginestre Ris. ’22 Tenuta del Meriggio

Fiano di Avellino Le Grade ’23 Vinosia

Fiano di Avellino Tognano Ris. ’21 Rocca del Principe

Greco di Tufo Cutizzi Ris. ’22 Feudi di San Gregorio

Greco di Tufo V. Serrone Ris. ’22 Cantine di Marzo

Greco di Tufo Vittorio Ris. ’10 Di Meo

Irpinia Aglianico Audeno ’21 Masseria Della Porta

Taurasi ’21 Donnachiara

Taurasi Terzotratto ’19 I Favati

Zagreo ’22 I Cacciagalli

Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e della hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior successo, a livello internazionale, per la crescita dell’economia. Unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, Gambero Rosso possiede un’offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky 415 e 133) e web OTT con cui raggiunge professionisti, canali commerciali distributivi e appassionati in Italia e nel mondo. Gambero Rosso Academy è la più ampia piattaforma formativa professionale e manageriale per la filiera agroalimentare, della ristorazione, della ospitalità e del turismo. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un programma esclusivo di eventi di promozione B2B per favorirne il costante sviluppo nazionale e internazionale. www. gamberorosso.it e www. gamberorossointernational.com.