Bacco, tabacco e caffè: grande festa a Napoli per l’apertura di Corso 75

Amici, clienti, abitanti del quartiere: sono stati in tanti a intervenire mercoledì 8 marzo all’apertura di Corso 75 (al corso Vittorio Emanuele 75/76 a Napoli) per festeggiare il restyling del locale: che all’attività di tabaccheria, avviata nel 1964, ha aggiunto finalmente quella di caffetteria. Ad accoglierli c’erano i padroni di casa, Marco e il papà Raffaele Sorvino, con i baristi Luca e Misleydis. Un evento che si è scelto di celebrare, non a caso, in un giorno speciale, quello della festa della donna, con l’omaggio simbolico di mimose alle ospiti e all’insegna dei colori della primavera sfoggiati nei total look Le Zirre Napoli indossati dal team che ha curato la comunicazione, Le Mille Me Communication.

“Sempre rivolto al parterre femminile – si legge in una nota a consuntivo dell’evento – il gioco di estrazione a premi nel segno della bellezza proposto dal centro Stella Giannicola Institute che ha decretato tre vincitrici di beauty coupon”.

Parcheggiata all’esterno del locale, la scenografica ape del “vicino di casa” Johnny Take Ué ha catalizzato l’attenzione del pubblico con le sue pizze sfornate al momento, i fritti vari e il prosecco della cantina Villa Matilde. Il tutto in un’atmosfera conviviale favorita dalla musica proposta dal dj set live di Alex Marinacci. Tra brindisi e sorrisi l’evento è proseguito fino a sera con i familiari Rita Pomatico, Monica ed Enzo Sorvino e con i tanti intervenuti, tra i quali Patrizia Martinelli, Gloria D’Avino, Carmen Roberti, Ludovica Gagliardi, Valentina Visconti, Giorgia Della Morte, Marcello de Georgio, Francesco Palermo, Alessandro Rocco, Lelio Salvi, Paolo Pariso, Fabiana Bianco, Luigi Zufacchi, Anna Sarnelli, Luigi De Martino, Mario Fucito, Fabrizia Amato, Fabi

o Migliaccio, Gianna Mancino, Loredana Ferrara, Davide Cavallaro…