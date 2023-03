BachDay e Giornate FAI di primavera, a Benevento una settimana di musica con il Conservatorio “Sala”

Doppio appuntamento a Benevento con il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala”, presieduto da Caterina Meglio. In occasione del 338° anniversario dalla nascita del compositore Johann Sebastian Bach domani, martedì 21 marzo, gruppi strumentali, solisti, docenti e studenti eseguiranno musiche del musicista tedesco per il BachDay. Sabato e domenica, 25 e 26 marzo, in occasione delle Giornate FAI di primavera, il Conservatorio suonerà invece nei luoghi più suggestivi della città per suggellare un ideale connubio tra bellezza e musica.

Si parte domani, dunque, presso la sede di via Mario la Vipera. Il fitto programma di appuntamenti stilato sotto la regia di Giosuè Grassia, direttore del Conservatorio, e a cura del maestro Mauro Castaldo, docente di organo e responsabile delle attività di orientamento e relazione con le scuole, prevede la partecipazione in Sala Bonazzi a partire dalle ore 10 e fino alle 13 e poi dalle 14 fino alle 17.30 di una folta rappresentanza di studenti della città e della regione. Si tratta dell’IIS “Palmieri Rampone Polo” di Benevento (la cui collaborazione è stata preziosa per l’ideazione dei materiali di comunicazione dell’evento e per la realizzazione dei costumi che richiamano il tempo in cui è vissuto Bach), dei licei “Guacci” di Benevento, “Lombardi” di Airola (Bn), “Moscati” di Sant’Antimo (Na) e degli istituti “Pascoli” di Benevento e “Laurenza” di Teano (CE).

Ma a parlare sarà subito la musica, con il primo omaggio a Bach e alle sue composizioni per organo alle ore 10. Un momento curato dai docenti Mauro Castaldo ed Antonio Varriano. Alle 10.45 invece “Il costume ai tempi… di J.S.Bach”, note fashion dal Barocco e oltre a cura dell’IIS “Palmieri Rompone Polo” di Benevento, indirizzo “Industria e Artigianato per il Made in Italy”. Alle 11 musiche per Ensemble vocale e strumentale dei docenti Rosa Montano, Erika Verga e Marcello Nardis. Alle ore 12 musiche per mandolino a cura del maestro Michele De Martino. Alle 14 musiche per clavicembalo, flauto dolce, viola da gamba, ensemble di sassofoni a cura dei docenti Elisabetta Guglielmin, Giovanni Battista Graziadio, Antonio Fracchiolla. Alle ore 15.30 musiche al pianoforte dei docenti Tina Babuscio, Rosalba Novelli, Maria Cristina Costanzo, Annalisa Orlando, Eloisa Cascio. Alle 16.30 il concerto finale Variazioni Goldberg con il maestro Elisabetta Guglielmin al clavicembalo.

Fitto il programma del Conservatorio anche per le Giornate FAI di primavera. Si parte sabato 25 marzo alle ore 11 a S. Teresa per proseguire alle 16.30 nel Cortile dell’Università e concludere alle 18 alla Chiesa SS. Annunziata. Da qui si riparte domenica 26 marzo alle ore 10 per poi passare a S. Teresa alle ore 11, con concerti fino alle ore 17.15. La chiusura in Duomo alle ore 19 con brani eseguiti dalla raccolta dei “18 Corali di Lipsia”.

Quest’ultimo evento si inserisce nello storico filone della Festa europea della musica, che il Conservatorio di Benevento dal 2019 tiene ogni anno in città. Un’iniziativa progettata dal direttore Giosuè Grassia e dal professor Fabrizio Fancello. Un momento di musica e condivisione molto atteso nel capoluogo sannita, sospeso soltanto per gli eventi legati alla pandemia ed oggi riproposto con un cartellone particolarmente ricco e con una partecipazione viva ed attiva di studenti e docenti. L’organizzazione e la direzione artistica è sempre del professor Fancello. “Che finalmente vede realizzato il sogno di tutti”, fanno sapere dal Conservatorio.