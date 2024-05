Back to school, gli studenti del Ferraioli di Napoli incontrano il Legal Officer della Commissione Europea

Sono stati circa 200 gli studenti maggiorenni delle classi quarte e quinte dell’Istituto alberghiero Ferraioli di Napoli i protagonisti dell’incontro informativo sulle elezioni europee con il Legal Officer della Commissione Europea Francesca Di Giorgio.

Guidati dalla dirigente scolastica Rita Pagano e dai rispettivi docenti, gli studenti hanno dunque potuto realizzare un interessante approfondimento sulle istituzioni politiche dell’Unione, sui relativi compiti e, soprattutto, sul valore della partecipazione dei giovani all’elezione dei rappresentati del Parlamento europeo.

L’iniziativa, si è tenuta nell’ambito dei programmi di Educazione civica , nel più ampio contesto del programma europeo, “Back to school”.

“Il nostro sforzo – ha spiegato la Preside Rita Pagano – non si limita alla formazione di validi professionisti dei servizi turistici ma punta a formare buoni cittadini. E un buon cittadino non può non avere la piena consapevolezza dell’importanza delle istituzioni ed in particolare di quelle europee comprendendo che il futuro della democrazia europea passa proprio attraverso la conoscenza e la partecipazione”.

“L’Unione europea – ha affermato Francesca Di Giorgio – tiene molto a trasmettere ai giovani i valori che ci caratterizzano, come l’integrazione, i diritti umani e la democrazia. Soprattutto quest’anno, in vista delle elezioni europee, esercizio di fondamentale importanza per la democrazia”.

“Al Ferraioli – ha aggiunto – ho incontrato studenti ben preparati e attenti ai temi dell’Europa, delle straordinarie opportunità che l’Unione può offrire al loro futuro. Mi complimento con l’istituto e i suoi docenti ma soprattutto con questi ragazzi particolarmente brillanti, pronti a formulare domande assolutamente interessanti e dense di significato, a testimonianza di quanto sentano vicina l’Unione Europea”.