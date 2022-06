Back to the Style: graffitari da tutto il mondo a Napoli. C’è anche Keo Xman, leggendario writer del Bronx

Back to the Style è un appuntamento con il mondo dei graffiti giunto quest’anno alla sua undicesima edizione. Ospiti a Napoli saranno più di 40 writers tra artisti internazionali e locali, invitati ad esprimere il proprio stile in completa libertà. Tra le figure di spicco ci sarà KEO Xman, storico writer del Bronx di New York, figura leggendaria della scena, e guest provenienti da Olanda, Germania, Belgio, Francia.

Venerdi 17 verrà realizzato il primo muro in via del Poligono a Cavalleggeri e al tramonto nel Parco Totò per dare inizio alle danze ci sarà un dj set funk, tropical, afrobeats, afro bashment con La Combriccola, che vede insieme alla consolle Ma.gi.ca Riddim, Louv Garou, Coast to Coast, Paco PMK.

Sabato e domenica si potranno ammirare le guest armate di bombolette all’opera in via Cupa Starza e all’interno dell’adiacente Parco Totò Djs, Mcs e Breakers daranno vita allo show che rende questo un evento unico nel suo genere. Sabato dalle 11.00 ci saranno attività nel parco e laboratori dedicati ai bambini, dalle 16 dj set hip hop con il giovanissimo Dj Lento. A seguire Move on Hoop Cypher, un cerchio di breakdance aperto a cura di Tck Movement e la battle di Ra a cura di Oyoshe del 4raw studio con la giuria di Hydra, giovanissimo e promettente freestyler proveniente da Como. A chiudere la prima giornata saranno i dischi di Ekspo, storica figura della cultura hip hop partenopea. Domenica sarà la volta di Ciccio Sciò con la sua selezione di vinili, a seguire la battle di breakdance (1vs1) a cura di Tck Movement, gruppo della zona est di Napoli, organizzatori tra l’altro del Body Rock, storico evento di breakdance. A concludere questa undicesima edizione del Back to the Style in grande stile la selezione musicale di dj Uncino un colosso della musica hiphop, da poco fuori con il suo nuovo disco solista. “Cambio Rotta”. Durante le giornate dell’evento ci saranno performance a cura dell’associazione Cuore di Napoli, promotrice della manifestazione “Stamm sott o Ciel” che si terrà il 25 giugno al Parco Ventaglieri di Napoli.

Maggiori informazioni sulle pagine social del Back to the Style.

Instagram: https://www.instagram.com/backtothestyle_graffitijam/

Facebook: https://www.facebook.com/backtothestyle/

Vimeo: https://vimeo.com/backtothestyle

Back to the Style è un progetto dell’Associazione Bereshit APS, incluso nel programma Giugno Giovani 2022, con il Patrocinio del Comune di Napoli, X Municipalità. E’ realizzato in collaborazione con Giano Bifronte, TCK Movement, 4raw studio, Wildink Crew, Ammontone, Cuore di Napoli, Escape Vision, Charlatans Basket Napoli, con il sostegno di Black Box, Scuola Internazionale di Comics Napoli, Montana 94, Graffitishop, Mapei, Saces, Il Fuori Orario.

PROGRAMMA

Venerdi 17 giugno

12.00 Graffiti – Via del Poligono

19.00 Dj set con La combriccola – Parco Totò

Sabato 18 giugno

Parco Totò, Via Cupa Starza

11.00 Graffiti

11.00 Laboratori per bambini nel parco

16.00 Dj Lento

17.00 Move on Hoop Chypher (dance)

18.00 Train live painting

19.00 Rap Battle

22.00 Dj Ekspo

Domenica 19 giugno

Parco Totò, Via Cupa Starza

11.00 Graffiti

11.00 Laboratori per bambini nel parco

16.00 Dj Ciccio Sciò

17.30 Breakdance Battle 1VS1 con TCK Movement

18.00 Train live painting

22.00 Dj Uncino