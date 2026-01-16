Bacoli, il Comune diffida lido militare: Non paga le tasse da 3 anni

Il Comune di Bacoli (Napoli) ha diffidato i gestori di uno stabilimento balneare militare nella zona di Miseno, nel cuore dei Campi Flegrei, che non verserebbe le tasse da circa tre anni, risultando debitore per 81mila euro nei confronti del Comune. Ad annunciarlo è il sindaco della città flegrea, Josi Gerardo Della Ragione, che parla di vicenda “intollerabile” e spiega: “Abbiamo più volte sollecitato al rispetto dei propri doveri tributari, abbiamo fatto incontri, scritto lettere, ma nulla. Adesso basta, abbiamo appena diffidato i militari a pagarci quanto ci devono, senza scaricabarili che offendono non semplicemente la comunità bacolese ma le istituzioni”. Della Ragione, fin dal suo insediamento molto attivo sul fronte della liberazione degli arenili e della fruibilità delle spiagge libere, aggiunge: “Ho un profondo rispetto per tutti coloro che rappresentano lo Stato, allo stesso tempo non posso tollerare che si accampino condizioni di privilegio. Le tasse le paga il commerciante, le pagano le famiglie, le pagano gli imprenditori. Paga le tasse anche chi ha difficoltà a farlo. Ed è per è questo che chi è istituzione deve dare l’esempio, pagando. Chi non lo fa danneggia il Paese, e non posso tollerarlo soprattutto per chi ha fruito per anno di pezzi enormi del nostro litorale, di spiaggia preziosa”.