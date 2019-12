Bacoli, il Comune ha 100 anni. A Villa Cerillo si presenta Cumae del poeta Michele Sovente

Lunedì 21 dicembre alle ore 10,30, in occasione del centenario dell’autonomia del comune di Bacoli, l’Associazione Culturale Michele Sovente presenta a Villa Cerillo il libro Cumae di Michele Sovente in versione critica e commentata da Giuseppe A. Liberti. Ci saranno oltre al curatore, il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, il professore Nicola De Blasi, il poeta Mimmo Grasso, le profesoresse Marianna Illiano e Carmela Costigliola; modererà il presidente dell’associazione Antonio Sabatano. Si tratta del quarto libro scritto dal poeta, scomparso prematuramente, ma il primo in cui si trova compimento del trilinguismo di una poesia di volta in volta scritta in italiano, latino e dialetto. Nell’opera, il poeta, penetra nel territorio flegreo attraverso figure ancestrali e creature che attraversano il tempo, tra l’eco di un passato imperiale e un presente di speculatori. La presente edizione, come scrive Liberti, mira a riproporre la bellezza e la complessità dell’immaginario di Cumae fornendo per la prima volta tutti gli strumenti per avvicinarsi alla scrittura soventiana.