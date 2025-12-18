Bacoli premiata per la gestione del territorio, Pontboset (Aosta) il Comune più Virtuoso d’Italia

Il Premio Comuni Virtuosi celebra quest’anno Pontboset (AO), piccolo borgo alpino di 180 abitanti, che conquista il titolo di Comune più Virtuoso d’Italia. La cerimonia di premiazione si terrà il 20 dicembre a Bacoli (NA), Comune vincitore dell’edizione 2024 ex-equo con Foiano di Val Fortore (BN). Bacoli riceverà un riconoscimento speciale per la sua strategia di gestione del territorio, confermando il legame tra sostenibilità e partecipazione civica.

Pontboset ottiene un duplice primato: è il primo Comune valdostano premiato e il più piccolo vincitore assoluto nelle 19 edizioni del Premio, promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ASviS, Alda e Give Back. La scelta della giuria, tra oltre 300 candidature, premia politiche integrate su territorio, energia e servizi: consumo di suolo zero, recupero dell’esistente, mobilità dolce, efficienza energetica negli edifici pubblici e programmi di supporto per famiglie e anziani.

Il Comune valdostano è il primo in regione a ottenere la registrazione Emas e mantiene da oltre un decennio un Sistema di Gestione Ambientale certificato. Ha sviluppato percorsi per mobilità sostenibile con colonnine per e-bike e auto elettriche, infrastrutture fotovoltaiche e riqualificazione della rete sentieristica. Investimenti in acqua, fognature e servizi sociali contribuiscono a contrastare lo spopolamento, trasformando Pontboset in un modello di resilienza alpina replicabile a livello nazionale.

“Siamo profondamente orgogliosi di questo riconoscimento. Il Premio 2025 conferma l’impegno della nostra comunità verso sostenibilità e cura del territorio”, dichiara Claudio Chanoux, sindaco di Pontboset. Asia Trambaioli, presidente dell’Associazione Comuni Virtuosi, aggiunge: “Pontboset dimostra che anche i piccoli Comuni possono attuare politiche coerenti e misurabili, allineate al PNRR e alla transizione ecologica nazionale”.

Oltre a Pontboset, la giuria ha riconosciuto altri Comuni per interventi significativi:

Bacoli (NA) – Gestione del territorio : rigenerazione urbana, legalità e restituzione degli spazi pubblici; liberazione della spiaggia di Casevecchie, rimozione di recinzioni abusive a Miliscola e trasformazione dell’ex Lido Piranha nel Parco Pubblico di Miseno, con valorizzazione dei resti archeologici romani.

Pojana Maggiore (VI) – Impronta ecologica : comunità energetica rinnovabile, riqualificazione LED e fotovoltaico, riduzione plastica e campagne civiche con le scuole.

Unione delle Terre d’Argine (MO) – Rifiuti : gestione circolare IT e rigenerazione di oltre 300 PC, riduzione del 55% della spesa e prevenzione di oltre 10 tonnellate di RAEE.

Firenze – Mobilità sostenibile : Bonus Ti Porta Firenze per favorire l’uso del TPL, con risparmio stimato di 17,5 tonnellate di CO₂ al giorno.

Pieve Torina (MC) – Nuovi stili di vita: percorsi ciclopedonali, sentieri naturalistici e strutture per benessere e turismo lento.

Menzioni speciali:

Melilli (SR) : rigenerazione ambientale e sociale post-polo petrolchimico, centro antiviolenza e progetti culturali.

Nave (BS): tutela biodiversità, economia circolare e mobilità dolce, con percorsi educativi e comunitari.

Bacoli, con la sua esperienza di gestione del territorio, e Pontboset, come Comune più Virtuoso d’Italia, offrono esempi concreti di come sostenibilità, partecipazione civica e cura del territorio possano guidare la transizione ecologica anche nei contesti più piccoli.