Bacoli vara il salario minimo: 9 euro l’ora

“Spesso la politica romana si arena nelle chiacchiere e non agisce concretamente, abbandonando i Comuni. Per questo abbiamo deciso di fissare la paga minima per chi prende appalti del Comune, nessuno dovrà guadagnare meno di 9 euro l’ora”. Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione spiega all’ANSA la delibera comunale approvata e che prevede il salario minimo per tutti gli appalti e le concessioni comunali che riguardano il comune flegreo. Chi lavorerà per il Comune, o chi si aggiudicherà una concessione demaniale o comunale, dovrà assicurare che nessun lavoratore guadagnerà meno di 9 euro l’ora, un salario previsto quindi per bagnini, barman, operai, chi fa guardiania, chi lavora nei parcheggi. Una misura che Della Ragione definisce “difesa dei lavoratori che non devono essere schiavizzati e anche degli imprenditori perbene della nostra città, che pagano stipendi dignitosi”.

Il nuovo stipendio riguarderà i lavori in spiaggia e i cantieri, dagli ormeggi alle mense, dai servizi esternalizzati ai servizi sociali e ai lavori pubblici. La nuova regola prevede che l’amministrazione comunale bacolese verificherà che i contratti indicati nelle procedure di gara prevedano un trattamento economico minimo di 9 euro l’ora. “È una misura di dignità – spiega Della Ragione – decisa dal Comune su stimolo dell’assessore Vittorio Ambrosino, noi siamo i primi baluardi dei cittadini verso lo Stato e quindi dobbiamo essere concreti. Dopo la nostra scelta in questi giorni almeno quindici sindaci campani mi hanno contattato per chiedere la copia di questa delibera, questo ci dà l’idea di come al di là del dibattito tra destra e sinistra, gli eletti affrontano gli stessi problemi. Noi sindaci possiamo anche contribuire a indicare alla politica nazionale le strade su certi temi, possiamo dare uno stimolo decisivo. Lo facciamo sui bandi demaniali per chi farà servizio per la città”.