BAE Systems cresce nel 2023, utili lordi +9% a 2,68 mld gbp

Roma, 21 feb. (askanews) – Il gigante della difesa BAE Systems ha ha registrato un incremento dei guadagni e del giro d’affari nel 2023, grazie all’aumento delle commesse militari in una situazione geopolitica caratterizzata da incertezze e conflitti.

Le vendite sono aumentate del 9 per cento a 25,3 miliardi di sterline (29,5 miliardi di euro), mentre anche gli utili sottostanti prima degli interessi e delle tasse sono aumentati del 9 per cento a 2,68 miliardi di sterline (3,1 miliardi di euro).

“Abbiamo ottenuto una forte performance operativa e finanziaria nel 2023 e sono estremamente orgoglioso del modo in cui il nostro personale ha fornito attrezzature e servizi all’avanguardia ai nostri clienti, lavorando insieme ai partner di tutta la nostra catena di fornitura”, ha commentato l’amministratore delegato Charles Woodburn. “Le nostre prestazioni, combinate con la nostra presenza globale e il record di ordini ricevuti, significano – ha proseguito – che siamo ben posizionati per una crescita sostenuta nei prossimi anni. Continueremo a portare avanti il business, investendo in nuove tecnologie, strutture e nel nostro personale. Ciò ci aiuterà a soddisfare il nostro portafoglio ordini e a garantire che i nostri clienti governativi rimangano all’avanguardia in un mondo incerto, offrendo allo stesso tempo maggiore valore ai nostri azionisti e alle comunità in cui operiamo”.

Il portafoglio ordini ha raggiunto il livello record di 69,8 miliardi di sterline (81,5 miliardi di euro), trainato da ordini acquisiti per 37,7 miliardi di sterline (44 miliardi di euro).

Nel febbraio 2024, abbiamo completato l’acquisizione dell’attività Ball Aerospace con sede negli Stati Uniti da Ball Corporation per 5,5 miliardi di dollari (5,1 miliardi di euro).

Nel corso del 2023, tre eventi significativi hanno rafforzato positivamente la rilevanza del portafoglio aziendale a lungo termine.

A marzo sono stati fatti ulteriori annunci nell’ambito dell’accordo trilaterale AUKUS tra Australia, Regno Unito e Stati Uniti, con un finanziamento di 3,95 miliardi di sterline (4,6 miliardi di euro) garantito dal Ministero della Difesa britannico per la fase successiva del sottomarino nucleare di prossima generazione del Regno Unito.

Nel dicembre 2023, i ministri di Italia, Giappone e Regno unito hanno firmato un accordo internazionale per sviluppare un innovativo caccia stealth di prossima generazione nell’ambito del Global Combat Air Program (GCAP) e hanno confermato che la sede governativa congiunta del GCAP avrà sede nel Regno unito. “A seguito dell’accordo di collaborazione industriale annunciato a settembre, in qualità di leader del settore nel Regno unito, continueremo a lavorare a stretto contatto con i nostri partner Mitsubishi Heavy Industries in Giappone e Leonardo in Italia per determinare la futura struttura aziendale congiunta, che avrà anch’essa sede nel Regno Unito”, ha spiegato BAE.

Infine, l’acquisizione di Ball Aerospace, fornitore leader di veicoli spaziali, carichi utili per missioni e sistemi ottici e di antenne. L’azienda ha sede in Colorado, con oltre 5.200 dipendenti, e “aggiunge ulteriori capacità per progettare, costruire e gestire satelliti e sistemi satellitari al nostro portafoglio multi-dominio e aumentare la nostra esposizione ad aree ad alta priorità del budget del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti”.