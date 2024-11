Bagnaia c’è: primo nella Practice a Barcellona, Martin quinto

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Un super Bagnaia (Ducati Lenovo), in 1’38″918, ha siglato il primo tempo nel corso della Practice di MotoGp del Gran Premio di Barcellona. Sul circuito del Montmelò, il pilota di Chivasso chiude così in testa il venerdì, mentre il diretto rivale nel Mondiale, Jorge Martin (Ducati Prima Pramac), si deve accontentare del quinto posto (+0″296). Secondo crono per Marco Bezzecchi (Ducati Pertamina), mentre chiude terzo Aleix Espargaro (Aprilia), all’ultima weekend prima del ritiro. Convincente quarto posto per Johann Zarco (Honda LCR). Nell’ordine, accedono al Q2 diretto e completano la top ten Maverick Vinales, Alex Marquez, Marc Marquez, Pedro Acosta ed Enea Bastianini. Tra gli altri, sono costretti a passare dal Q1 Brad Binder e Fabio Quartararo. Le qualifiche della classe regina sono programmate per domani mattina alle ore 10:50. La Sprint, invece, sarà alle ore 15 e rappresenterà il primo match point per Martin.

