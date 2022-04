Bagnaia conquista la pole position al Gp di Spagna

JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Francesco Bagnaia conquista la pole position di MotoGP nel Gran Premio di Spagna. Nelle qualifiche sul circuito di Jerez, il pilota torinese della Ducati si conferma nuovamente al comando dopo le FP3 e le FP4, ottenendo il miglior tempo in 1’36″170, precedendo di quasi mezzo secondo la Yamaha del campione del mondo in carica, il francese Fabio Quartararo, leader della classifica pilota assieme a Rins. Va a completare la prima fila l’Aprilia di Aleix Espargaro, davanti a Jack Miller (Ducati), Marc Marquez (Honda) e Johann Zarco (Ducati Pramac). Nono crono per Joan Mir (Suzuki), anche autore di una caduta, dietro a Marco Bezzecchi (ottavo con la Ducati). Quarta fila per Enea Bastianini del Team Gresini con l’undicesimo tempo.

