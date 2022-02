Bagni neutri in un liceo di Torino, striscione contro l’iniziativa: Maschi e femmine. Punto

Militanti di Azione Studentesca, organizzazione giovanile di Fratelli d’Italia, hanno affisso nella notte a Torino, davanti al liceo Classico Alfieri, lo striscione ‘Maschi e femmine. Punto!’. Una protesta contro la decisione degli studenti e della dirigenza dell’istituto di creare bagni”neutri”, per chi non si riconosce nella distinzione di genere tra maschi e femmine, all’interno della scuola. “Abbiamo deciso di apporre questo striscione perche’ e’ necessario ribadire che i sessi esistenti sono due: maschio e femmina – spiega Azione Studentesca – Nella scuola non deve esserci spazio per folli ideologie gender che vorrebbero rendere anche la sessualità fluida e indefinita. Si pensi, piuttosto, a risolvere i veri problemi che ad oggi affliggono la scuola italiana, a partire dalle morti durante l’alternanza”.

In mattinata gli studenti dell’Alfieri hanno rimosso lo striscione-manifesto di Azione Studentesca. “Azione studentesca – sostengono gli studenti – ha voluto compiere atti vandalici nei confronti delle iniziative promosse da noi studentə del Liceo, imbrattando anche i muri. Come rappresentanti di Istituto e del Collettivo Daphne Caruana della scuola abbiamo staccato il manifesto e condanniamo fortemente questa azione: non ci intimidiscono gesti di questo tipo. Inoltre ribadiamo che la nostra scuola e’ e resta antifascista”.