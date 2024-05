Bagno di folla e di pioggia per Nadal in Piazza del Popolo

Il tennista a Roma per gli Internazionali BNL d’Italia

Roma, 8 mag. (askanews) – Bagno di folla sotto la pioggia per Rafa Nadal a Piazza del Popolo a Roma dove per la prima volta è stato allestito un campo in terra rossa in occasione degli internazionali BNL d’Italia. Il campione di tennis maiorchino si è intrettenuto con i fan tra selfie e autografi e ha ringraziato Roma alla dua diciannovesima partecipazione al torneo Atp.”Roma è una delle città più importanti della mia carriera. Mi sento una persona fortunata ad aver giocato gli Internazionali con successo in una città con tanta storia”, ha detto il tennista. Nadal giocherà giovedì contro il belga Zizou Bergs il primo turno del torneo che ha vinto ben dieci volte.