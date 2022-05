Bagnoli apre le porte ai giovani: a maggio le prime visite guidate nell’ex area industriale

Avvicinare i cittadini e il territorio all’area ex industriale di Bagnoli, per guidarli alla conoscenza di un luogo simbolo della città e alla comprensione del processo di bonifica e rigenerazione in corso.

Con questo obiettivo il Commissario straordinario di Governo e Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con il supporto di Invitalia, soggetto attuatore della bonifica, hanno deciso di dare il via a una serie iniziative in programma nel mese di maggio per aprire le porte dell’ex area industriale agli abitanti del quartiere e in particolare ai giovani.

Si è iniziato il 3 maggio con una Jane’s Walk organizzata dall’Istituto Nazionale di Urbanistica, a cui hanno partecipato una cinquantina tra cittadini, studenti delle scuole e del Dipartimento di architettura che sono stati accompagnati alla scoperta del proprio quartiere, attraverso una lunga passeggiata che si è conclusa proprio all’interno del sito industriale di Bagnoli.

Sempre con l’obiettivo di superare il muro che divide l’area della fabbrica dal quartiere e promuovere dunque un nuovo rapporto di condivisione e comprensione del progetto di riqualifica in corso, nella seconda metà del mese di maggio sono state già pianificate altre due iniziative:

la prima, il 20 maggio, è rivolta ad alcuni ragazzi a rischio del quartiere coinvolti nel progetto di inclusione sociale Fabio Maniscalco Culturavventura, promosso dal Circolo Ilva di Bagnoli, Marevivo Onlus e I.S.FO.R.M.;

la seconda, il 25 maggio, destinata ai ragazzi dell’“Istituto Comprensivo Statale Madonna Assunta” di Napoli nell’ambito del progetto Urbaneapolis, finalizzato alla conoscenza della storia urbana ed urbanistica della città ed alla sensibilizzazione sui temi relativi alla valorizzazione/recupero del patrimonio storico-artistico di Napoli.

“Per far assumere un nuovo volto a Bagnoli dopo 30 anni di attesa, stiamo compiendo piccoli passi gradualmente. Tra questi, l’apertura al quartiere ed in particolare modo alle giovani generazioni. Vi saranno a breve nuove iniziative sempre in tale ottica: far riappropriare i cittadini di questo pezzo di città così bello e strategico” – ha detto Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli e Commissario straordinario di Governo per la bonifica di Bagnoli.