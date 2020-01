Bagnoli, ecco il progetto di rilancio: oggi la conferenza del ministro Provenzano

E’ in programma per le 12:15 la conferenza stampa sul progetto ‘RilancioBagnoli’, per la bonifica e la rigenerazione urbana dell’ex area Italsider. Previsti gli interventi di: Giuseppe Provenzano, ministro per il Sud; Vincenzo De Luca, presidente delle Regione Campania; Luigi de Magistris, sindaco del Comune di Napoli; Francesco Floro Flores, commissario straordinario del governo; Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Prima della conferenza, e’ in programma una visita ai cantieri dell’area ex Italsider con la stampa. L’appuntamento e’ alle 10:30 in ‘Porta del Parco’, via Diocleziano, 341.