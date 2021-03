Bagnoli, il commissario Flores: Mancano 700 mln per la bonifica, sos al ministro Carfagna

“Possiamo contare su una disponibilità finanziaria di 400 milioni di euro, che è una cifra sufficiente per i prossimi due anni. Per arrivare al termine della bonifica ne servono altri 700 per i quali sono in corso contatti con la struttura del ministro Carfagna per verificare come reperirli. A quel punto avremmo tutti i fondi necessari per completare Bagnoli nella sua interezza”. Lo ha detto il commissario straordinario per la bonifica di Bagnoli, Francesco Floro Flores, rispondendo ai giornalisti nel corso di una conferenza stampa convocata per fare lo stato dell’arte della bonifica dell’ex area siderurgica di Napoli. “Il Recovery plan – ha aggiunto – è una opportunità che io sto caldeggiando, ma non è semplice, siamo in ritardo, il 15 aprile dovremmo presentare i documenti. Altrimenti dobbiamo guardare ai fondi della Comunità europea”.