Bagnoli, il ministro Carfagna annuncia una cabina di regia. De Luca: Un grande progetto per il Recovery Plan

“Convocherò presto la Cabina di regia su Bagnoli anche in deroga alla prassi degli incontri a scadenza semestrale. In quella sede istituzionale avremo la possibilità di verificare lo stato di bonifica del sito e di intraprendere le misure necessarie a procedere speditamente”. È l’annuncio fatto questa mattina dalla ministra per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna, in un videomessaggio trasmesso in occasione dell’iniziativa ‘Città della Scienza: ri-costruire per il futuro’. ”Non possiamo permetterci – ha spiegato la ministra Carfagna – che conflitti politici e contenziosi rallentino l’opera di bonifica e di ricostruzione. Le risorse ci sono, serve la collaborazione di tutti per non sprecarle. Bagnoli non può essere l’ennesima occasione persa a causa dell’incapacità di fare squadra per il bene del nostro territorio”. ”Questo governo si è dato il compito di porre un argine agli effetti della pandemia e preparare una ripartenza, grazie soprattutto alle risorse messe a disposizione dall’Unione Europea. Ma né il governo, né l’Europa possono fare tutto da soli, senza uno sforzo straordinario di responsabilità ed efficienza da parte di tutta la classe dirigente meridionale”, ha concluso la ministra per il Sud. Carfagna ha ricordato che “il mio mandato da ministra del Sud è iniziato da poco, ma da cittadina campana e da deputato conosco bene l’importanza che Città della Scienza e l’intera area di Bagnolirivestono per il nostro territorio. Città della Scienza poteva correre il rischio di essere una cattedrale nel deserto, isolata dalla realtà che la circonda, invece – ha evidenziato – è riuscita ad attrarre giovani, giovani professionisti, visitatori da ogni parte mondo, a creare sinergie coniugando economia e conoscenza, due elementi che io stessa ritengo fondamentali per lo sviluppo e la crescita della Campania”. “In questa storia straordinaria – ha proseguito Carfagna -l’incendio del 2013 ha rappresentato una ferita enorme che ancora non è stata rimarginata, e bene ha fatto il presidente Villari a riportare all’attenzione dell’opinione pubblica la questione della Città della Scienza proprio oggi a distanza di 8 anni da quel tragico evento”.

ap”Un’idea a cui lavorare è riuscire a ricondurre Bagnoli a un grande progetto di trasformazione urbana che potrebbe essere uno dei progetti chiave che la Campania propone al Governo per il recovery plan”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla tavola rotonda. “Questo – ha aggiunto De Luca – è uno dei grandi progetti di sviluppo che a mio parere dovrebbe poter contare sui finanziamenti europei. La concretizzazione di un progetto del genere davvero potrebbe cambiare il destino di un’intera comunità, e non parlo solo di Napoli ma di tutta una regione per il valore che ha quell’area e quel territorio e per la ricaduta anche simbolica di rinascita che può avere per tutti noi. Io mi muoverei in questa direzione, legando a questo grande programma di investimenti che ci viene dall’Europa una nuova speranza di concretizzazione di un progetto. Ovviamente dovremmo definire i contenuti, altrimenti anche le risorse rimarranno sulla carta”. De Luca ha ribadito che “dovremmo dire cosa concretamente vogliamo fare a Bagnoli, quali sono le forze imprenditoriali, culturali e sociali pienamente interessate ma non in maniera residuale, perché lo avvertano come progetto che può dare una prospettiva di lavoro e di vita oltre che di nuova moderna identità per tutta la nostra comunità. E poi chiamare tutte le istituzioni a comportamenti coerenti”.

Arcuri (Invitalia): Non è vero che non si sta facendo nulla

“Ritenere che a Bagnoli non stia succedendo nulla non solo non è vero, ma va anche messo sull’asse del tempo rispetto a quanto era possibile che accadesse qualcosa da luglio 2019, fino a quando cioè l’area di Bagnoli era sequestrata”. Lo ha detto Domenico Arcuri, amministratore delegato di Invitalia. Arcuri, rispondendo indirettamente a quanto affermato in precedenza dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, ha ribadito che “il progetto per la nuova Bagnoli c’è già ed è contenuto nel Praru, documento formale che prevede funzioni d’uso, tempi, risorse e attività da svolgere e disegna la nuova vocazione sia urbanistica che funzionale dell’area. Poi nella vita l’ottimo è nemico del bene e si può sempre ricercarlo, ma certamente ritenere che si debba ancora pensare a cosa fare di Bagnoli contrasta con i contenuti e con lo stato giuridico del Praru approvato alcune unità temporali fa”.

Il ministro per il Sud: Città della Scienza, ricostruirla è una priorità

“La costruzione di un nuovo spazio espositivo di Città della Scienza oggi è una priorità che dovrà essere perseguita con la massima rapidità e il massimo dell’attenzione, non tanto perché va considerata come una sorta di risarcimento per il danno subito, quanto piuttosto perché rappresenta un passo in avanti per la rinascita dell’intera area di Bagnoli”, ha detto anche il ministro per il Sud. “Le risorse ci sono – ha detto tra l’altro Carfagna – serve la collaborazione di tutti per non sprecarle e credo che non possiamo più permetterci che conflitti politici e contenziosi rallentino l’opera di bonifica e la ricostruzione dell’impresa. Non possiamo permetterci che Città della Scienza e Bagnoli rappresentino un’occasione persa a causa dell’incapacità di fare squadra per il bene del nostro territorio”.

Franceschini: Città della Scienza, il Ministero della Cultura pronto a collaborare

“Bisogna che tutte le parti coinvolte remino nella stessa direzione per accelerare il progetto di ripartenza di Città della Scienza. Da questo punto di vista il Ministero della Cultura sarà assolutamente disposto a collaborare con tutte le istituzioni locali e nazionali”. Lo ha detto Dario Franceschini, ministro della Cultura, intervenuto con un video messaggio alla tavola rotonda organizzata da Città della Scienza, polo di ricerca e divulgazione scientifica di Bagnoli, quartiere della zona ovest di Napoli, a 8 anni dall’incendio che ne distrusse lo Science Center. “A 8 anni dall’incendio – ha aggiunto Franceschini – va dato atto a chi ha guidato il museo e a Villari che è stata fatta operazione di rivitalizzazione, con 200mila visitatori all’anno, iniziative didattiche e formative”.

Il Governatore: Senza la Regione Città della Scienza morta e sepolta

“Città della Scienza sarebbe già morta e sepolta se non avessimo deciso come Regione di tenerla in vita, stanziando ogni anno 3 milioni di euro. Abbiamo deciso di sostenere Città della Scienza per un periodo medio per sostenere il decollo di tutte le iniziative che poi ne consentano la sostenibilità anche economica, poi bisognerà imparare a camminare sulle proprie gambe”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo alla tavola rotonda . “Noi viviamo in una realtà molto particolare – ha aggiunto De Luca – che registra la presenza di parlatori e di pagatori. In genere le due caratteristiche non coincidono: c’è chi è destinato a pagare e farsi carico dei problemi e chi parla. La Regione per salvare Città della Scienza stanzia ogni anno 3 milioni di euro senza i quali dovremmo chiudere i battenti, e sarebbe davvero un delitto nei confronti della città di Napoli, dei lavoratori e di una prospettiva di sviluppo che può essere di grande interesse. Da oggi in poi tutto quel che si mette in piedi, o ha caratteri dell’efficienza e della sostenibilità, oppure finisce per aggravare i problemi e per diventare un’emergenza nell’emergenza. Cominciamo a ragionare in questi termini, ogni iniziativa deve avere una sua sostenibilità e un suo rigore”.