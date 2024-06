Bagnoli, Invitalia affida alla Rti guidata da Greenthesis le attività per la bonifica di Coroglio

Invitalia ha affidato alla Rti guidata da Greenthesis le attività per la bonifica dell’area di Bagnoli-Coroglio (Napoli). Lo si legge in una nota. Greenthesis con il 40% è capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese al quale partecipano anche Eni Rewind, Sirai, Vianini Lavori, Semataf e Consorzio Stabile Grandi Lavori. Il valore del contratto è di 269 milioni di euro, per una durata complessiva dei lavori di 60 mesi. Gli interventi di bonifica dei suoli insaturi prevederanno, si legge, “il ricorso a tecnologie multidisciplinari ed “environment-friendly” quali, tra le altre, quelle di tipo chimico-fisico (desorbimento termico e desorbimento termico accoppiato al soil washing) e quelle di tipo biologico (bio-phytoremediation), da attuarsi conformemente a quanto previsto nella Direttiva Quadro europea concernente la cosiddetta “gerarchia dei rifiuti” tramite la quale individuare e porre in essere le modalità di gestione atte a conseguire il minor impatto ambientale possibile”.