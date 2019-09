Bagnoli, l’assessore comunale Piscopo: La bonifica parte entro il 2019

“Abbiamo un progetto di risanamento ambientale legato alle bonifiche concreto, accettato anche dal presidente della Repubblica, per Bagnoli. Verranno eliminati tutti i fattori di rischio per la salute della zona prima di arrivare ad una rigenerazione urbana di tutta la zona. 300 milioni sono i costi iniziali previsti dal Governo, ma con le aggiunte siamo arrivati a circa 400 milioni”. Lo ha dichiarato Carmine Piscopo, assessore all’Urbanistica del Comune di Napoli. “Tutte le amministrazioni dello Stato sono state favorevoli a queste proposte solo la Regione è contraria – ha aggiunto – Senza un accordo istituzionale diventa difficile lavorare”. “Si sta lavorando su due binari: il primo riguarda le gare della bonifica, che entro fine 2019 dovrebbero iniziare, e la gara per la progettazione urbana ed architettonica”, ha concluso.