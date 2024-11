Bagnoli, l’ex Cementir a Invitalia a titolo gratuito: Tappa fondamentale per la rigenerazione dell’area

A Bagnoli è stata definita l’acquisizione, a titolo gratuito, dell’area ex Cementir, circa 70mila metri quadrati tra via Coroglio e via Pasquale Leonardi Cattolica. Una zona che riveste un ruolo strategico all’interno del Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana, ridefinito con la variante dello stralcio urbanistico approvata nel maggio 2023. Sotto l’egida del commissario straordinario di governo per Bagnoli, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, e nell’ambito degli indirizzi sanciti dalla cabina di regia governativa presieduta negli scorsi mesi dal ministro per gli Affari europei, il Sud e le Politiche di coesione Raffaele Fitto, vicepresidente designato della Commissione europea, è stato definito un accordo transattivo tra Invitalia e Basi 15 srl, parte del gruppo Cementir Holding Spa. “L’accordo – si legge in una nota – rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di rigenerazione dell’area di Bagnoli perché anche l’ultima area interessata dalla rigenerazione è stata ricondotta nel perimetro pubblico”. A partire da novembre 2023, Manfredi ha “promosso l’attivazione di un tavolo tecnico – si aggiunge nel comunicato – per superare l’annoso contenzioso oltre ad un lungo procedimento espropriativo e favorire una soluzione negoziale complessiva, in un’ottica di composizione ‘bonaria” ‘ è definitiva delle controversie”. Con un approccio definito “pragmatico” e “simile a quello che, nell’ottobre 2022, ha permesso il completamento della ‘bonifica giudiziaria’ e l’acquisizione delle aree dell’ex Italsider”, l’accordo consente a Invitalia di subentrare nella proprietà delle aree ex Cementir, che faranno parte del grande parco urbano di Bagnoli.

“Nel corso delle interlocuzioni del tavolo tecnico – aggiunge la nota diramata dal commissario straordinario – sono stati definiti i principi cardine dell’accordo transattivo”. Tra questi, la cessione gratuita delle aree e dei fabbricati da parte di Basi 15 a Invitalia, unitamente alle reciproche rinunce ai giudizi pendenti. Invitalia “procederà ora con le attività tecniche necessarie per il risanamento ambientale e la rigenerazione delle aree”. Il Piano prevede che una parte del sito ospiti infrastrutture collegate al nuovo tracciato dell’Arena Sant’Antonio, un impianto per il trattamento delle acque di falda e due parcheggi a servizio del parco e del waterfront. La maggior parte dell’area, tuttavia, sarà integrata nel grande parco urbano che si estenderà per oltre 100 ettari sull’intera piana. “Ora – conclude la nota – Invitalia potrà iniziare le attività tecniche necessarie per la predisposizione e la rapida approvazione – grazie alle procedure accelerate predisposte dal commissario straordinario – del progetto di demolizione dei grandi capannoni abbandonati”.