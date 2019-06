Bagnoli, Lezzi: Primi interventi a inizio luglio. Il lavoro prosegue

“Dopo la Conferenza dei servizi che si è tenuta lo scorso venerdì, i lavori per la rigenerazione e riqualificazione di Bagnoli proseguono a passo spedito”. Cosi’ in una nota il ministro per il Sud Barbara Lezzi che stamane ha incontrato il Dg di Invitalia Domenico Arcuri e il suo staff “per fare il punto sui prossimi passaggi che ci attendono. Entro la prossima settimana – ha continuato – verrà pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori di bonifica dell’ex area Eternit. Inoltre, gia’ all’inizio di luglio, Invitalia avviera’ la progettazione per i lavori di bonifica delle fondiarie, del Parco dello Sport e del Parco urbano. Nei primi mesi del 2020, invece, partira’ la progettazione per la bonifica della colmata, dell’arenile e dei sedimenti. Infine, e’ imminente la pubblicazione del bando per l’avvio della prima fase del concorso di idee, finalizzato alla definizione del planivolumetrico dell’area”. “Per il Sin di Bagnoli-Coroglio – ha aggiunto Lezzi – c’e’ davvero tanto da fare e proprio per questa ragione non intendiamo perdere nemmeno un attimo. Una volta avviata la “macchina” adesso e’ fondamentale portarla a regime e definire scadenze stringenti, che vogliamo e dobbiamo rispettare”.