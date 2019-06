Bagnoli, lunedì incontro al Ministero. Lezzi: Giunti a una fase decisiva

Lunedì, alle ore 12, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ministro per il Sud Barbara Lezzi incontrerà una delegazione di associazioni e comitati di Bagnoli e Coroglio in vista della Conferenza dei Servizi sul Sin dell’ex area Italsider prevista per venerdì prossimo. All’incontro prenderanno parte anche il commissario per Bagnoli Francesco Floro Flores, l’Ad di Invitalia Domenico Arcuri e il presidente della Municipalità di Bagnoli Diego Civitillo. “Siamo giunti a una fase estremamente importante e questo nuovo incontro con comitati e associazioni – afferma il ministro Lezzi – sarà l’occasione per condividere il lavoro che stiamo svolgendo, confrontarci sui prossimi passaggi, accogliere eventuali proposte o criticità da sciogliere”. “Fin dal mio insediamento come Ministro ho ritenuto doveroso instaurare un rapporto diretto con i cittadini di questo territorio, caratterizzato da una situazione estremamente complessa – spiega -. Il mio obiettivo è stato, e resta, quello di ascoltare, condividere e procedere il più speditamente possibile. In questo momento abbiamo l’opportunità di dare a Bagnoli e a tutta Napoli quelle risposte concrete attese da troppo tempo, per le quali è necessaria la collaborazione di tutte le realtà coinvolte: istituzionali e non”.