Il ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, si recherà in visita tra poco alla Struttura commissariale di Bagnoli per una verifica dei progetti intrapresi e delle attività in programma. Ad accoglierlo, il commissario straordinario governativo per la bonifica e la rigenerazione di Bagnoli, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. L’appuntamento, rende noto il Comune, è per le 16.30.