Bagnoli, protocollo per legalità e sicurezza. All’Acen focus con Manfredi, di Bari e Savarese

Domani, mercoledì 8 aprile, alle ore 18.30 , sarà illustrato nella sede dell’Acen il protocollo di legalità e sicurezza sottoscritto in Prefettura lo scorso 24 marzo. Dopo i saluti del presidente dell’Acen, Antonio Savarese , sono previsti gli interventi del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e del prefetto di Napoli, Michele di Bari.

“Il protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell’area di Bagnoli rappresenta un importante risultato, frutto di un lavoro di concerto volto a introdurre forti deterrenti contro i possibili tentativi di infiltrazioni della criminalità organizzata e significative misure per garantire maggiore sicurezza sul lavoro” sottolinea il presidente dell’Acen, Antonio Savarese.

“L’intesa – aggiunge Savarese – che sarà illustrata nel dettaglio dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, e dal commissario e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, può rappresentare un virtuoso modello da esportare ed applicare per tutte le opere pubbliche del Paese”.