Bagnoli, stralcio urbanistico: Mattarella firma il decreto. Via libera a gare e progetti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto relativo all’approvazione dello stralcio urbanistico del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di Bagnoli. Lo stralcio urbanistico aveva ricevuto il via libera, lo scorso 14 giugno, dalla Conferenza dei servizi per il rilancio dell’ex area industriale di Napoli. Il decreto è ora inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L’approvazione del documento completa la procedura urbanistica e consente di far partire i progetti e le gare.

“La firma del Dpr del Piano di Bagnoli da parte del Presidente della Repubblica – affermano gli assessori Piscopo, Calabrese e Del Giudi – rappresenta il risultato di un grande lavoro politico e istituzionale che l’amministrazione ha sempre portato avanti in dialogo con il territorio, per l’avvio delle bonifiche e il rilancio di una delle piu’ grandi aree postindustriali del nostro Paese”.