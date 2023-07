Bain Capital rileva la maggioranza di Adani Capital e Adani Housing

La società di investimento statunitense Bain Capital ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 90% di Adani Capital e Adani Housing, rilevando tutti gli investimenti privati della famiglia Adani nella società. Gaurav Gupta manterrà il restante 10% di Adani Capital e continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato e direttore generale. Bain Capital ha investito 120 milioni di dollari per Adani Capital e stanziato altri 50 milioni di dollari sotto forma di obbligazioni non convertibili. Adani Capital è un braccio finanziario non bancario del gruppo Adani che ha iniziato le sue operazioni di prestito nel 2017. L’operazione, che dovrebbe chiudersi nel quarto trimestre di quest’anno, mira a posizionare Adani Capital come società autonoma per espandere i prestiti.