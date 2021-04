L’italiano Matteo Colangeli è stato nominato nuovo direttore per la regione dei Balcani occidentali e a capo della Serbia per la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD). Supervisionerà le operazioni della Banca in Albania, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia, dove opererà.