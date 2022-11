Ballando, Carlucci: “Dispiaciuta per esclusione Montesano, credo in sua buona fede”

(Adnkronos) – “Come direttore artistico sono dispiaciuta di non vedere più su questa pista Enrico Montesano ma ci uniformiamo alle decisioni della Rai”. E’ quanto ha dichiarato la conduttrice di ‘Ballando con le Stelle’ Milly Carlucci a proposito dell’esclusione dalla gara di Enrico Montesano per aver indossato, durante le prove, una maglia con i simboli del Decima Mas. “Il comportamento di Enrico Montesano è stato considerato inaccettabile – ha aggiunto Milly Carlucci- lo ripeto, sono dispiaciuta e lo è anche Enrico. Lo sentivo in questi giorni e me lo ha detto in modo accorato. ‘Se quello che è capitato ha offeso gli spettatori a casa me ne scuso con tutti’, mi ha detto. E io credo nella sua buona fede”.

In serata la partner di Montesano nel programma di Raiuno, Alessandra Tripoli, ha ballato accanto al marito Luca Urso in un’omaggio a Gabriella Ferri. Un pezzo che avrebbe dovuto ballare con Enrico Montesano.