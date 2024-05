Ballo con Intrigo, omaggio ad Agatha Christie al Club Nautico della Vela

Un sabato pomeriggio all’insegna del ballo, del giallo e dei favolosi anni ’20, sarà il 4 maggio dalle ore 16.00 alle ore 20.00 al Club Nautico della Vela, al Borgo Marinari 12, dove si terrà l’evento ”Ballo con Intrigo”. Ovvero un particolare incontro danzante con omaggio ad Agatha Christie. Il luogo in riva al mare e l’atmosfera del secolo scorso sono gli ingredienti dell’originale appuntamento, promosso da Ileana Parascandolo, medico specialista in Nutrizione Oncologica, riferimento sul territorio e promotrice della danza storica a Napoli. Appuntamento conviviale e ad invito tra danza e tè, come in un film giallo d’altri tempi, che è stato voluto e realizzato grazie anche alla fattiva collaborazione delle associazioni di settore Dimensione Polifonica e Fidasem Danza Storica. La serata ”Ballo con Intrigo”, è diretta dal Maestro Biagio Terracciano al pianoforte e dal Maestro Donald Francis alle coreografia che con la loro passione e professionalità daranno corpo allo spettacolo perchè diventi una indimenticabile festa. Tutto ciò è possibile grazie alla disponibilità e accoglienza della presidentessa del Club Nautico della Vela Luisa De Gregorio, nonché alla partecipazione all’incontro dell’Attore Cosimo Alberti, il tutto a sostegno della scolarizzazione dei bambini nel villaggio Ourus in Guinea. Tutte le info su pagina facebook Dimensione Polifonica Fidasem.