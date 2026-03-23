Ballo latino-americano, la giovane frattese Maria Aurora Marino è campionessa europea

A soli 10 anni, Maria Aurora Marino, giovane talento di Frattamaggiore, si sta già facendo strada nel mondo del ballo latino-americano, distinguendosi per passione, impegno e determinazione. Studentessa della quinta elementare, è figlia di Francesco Paolo e Rosaria Imerio, che la sostengono con orgoglio nel suo percorso.

Fin da piccolissima ha mostrato un forte amore per la danza, partecipando con grande dedizione a numerose competizioni organizzate dalla federazione IDF, dove ha ottenuto importanti successi anche a livello europeo. L’ultimo prestigioso traguardo di Maria Aurora è arrivato la scorsa settimana, quando ha conquistato il titolo di campionessa europea di prima categoria durante una competizione svoltasi a Mariotto, in provincia di Bari. Ma il suo percorso l’ha già portata su palcoscenici di grande prestigio: ha infatti partecipato al celebre Blackpool Festival, a Blackpool, in Inghilterra, considerata la più famosa competizione annuale di ballo da sala a livello internazionale.

«Quando ballo mi sento felice e libera, è come se fossi in un altro mondo», racconta Maria Aurora. «Vincere il campionato europeo è stato un sogno che si realizza. Voglio continuare a migliorare e un giorno diventare una ballerina professionista».

Maria Aurora si allena a Frattamaggiore presso la scuola di danza Street Art Ground, sotto la guida dell’insegnante Ilaria Balsamo, che segue con attenzione il suo percorso, aiutandola a perfezionare tecnica ed espressività.

Grande l’orgoglio dei genitori, che accompagnano la figlia con equilibrio e attenzione. «Siamo felicissimi dei suoi risultati», afferma il papà Francesco Paolo, «ma per noi è fondamentale che resti una bambina serena e che continui a impegnarsi anche a scuola».

La mamma Rosaria Imerio aggiunge: «Maria Aurora ha fatto un patto con noi: può inseguire il suo sogno nella danza, ma senza mai trascurare gli studi. Finora lo sta rispettando con grande responsabilità e questo ci rende ancora più orgogliosi».

Nonostante i numerosi impegni sportivi, Maria Aurora non dimentica l’importanza dello studio. Il suo sogno è diventare una ballerina professionista, mantenendo sempre un giusto equilibrio tra passione e formazione.

Un orgoglio per Frattamaggiore e un esempio positivo di come talento, disciplina e supporto familiare possano accompagnare i giovani verso grandi traguardi, senza mai perdere di vista i valori fondamentali della crescita.

M.O.