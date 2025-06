Ballottaggi, alle 19 affluenza a Matera al 24,66% a Taranto al 22,18%

Roma, 8 giu. (askanews) – Alle 19 al secondo turno di ballottaggio nei Comuni chiamati a eleggere il Sindaco l’affluenza alle urne secondo i dati forniti dal Viminale è stata del 24,6%. Nei due Comuni capoluogo al ballotaggio, Matera e Taranto, in particolare dalle 7 di stamattina alle 19 si somno recati alle urne rispettivamente il 24,66% e il 22,18%. Alle Comunali in Sardegna oggi al voto al primo turno per rinnovare Sindaco e Consiglio hanno votato il 32,2% degli aventi diritto. In tutti i Comuni al voto al primo turno o al turno di ballotaggio le urne resteranno aperte fino alle 23. Per riaprire ancora domani dalle 7 alle 15. A seguire scrutinio e risultati.