Ballottaggi, De Siano: Forza Italia conquista i principali Comuni campani

“Siamo assolutamente soddisfatti, vinciamo nel Paese e in Campania dove conquistiamo Comuni importantissimi e risultiamo ancora una volta centrali e trainanti nel centrodestra, forza di buon governo e di buona amministrazione”. Lo afferma, commentando i risultati del ballottaggio in Campania, il coordinatore regionale campano di Forza Italia Domenico De Siano. “Anche in questa tornata amministrativa raccogliamo un risultato lusinghiero frutto di quel grande lavoro di squadra indicato dal presidente Berlusconi e messo in campo da una classe dirigente credibile, da uomini, donne e giovani fortemente motivati”, aggiunge De Siano.