Ballottaggi in Campania, crolla l’affluenza in tutti i 10 comuni: oltre il 10% in meno di votanti

Nessuna ripresa del numero dei votanti: anche il dato rilevato alle ore 23 conferma il crollo dell’affluenza in tutti i dieci comuni campani interessati dai ballottaggi. Il distacco in media supera di oltre dieci punti il dato del primo turno. Oggi urne aperte dalle 7 alle 15, quando ci sarà l’ultima rilevazione sull’affluenza, poi inizierà lo spoglio delle schede. Ad Angri l’affluenza si è fermata al 45,24% contro il 58,67% del primo turno, a Campagna 44,06% contro il 52,99 della scorsa tornata e a Casalnuovo di Napoli 44,35% contro il 54,33. Stesso scenario a Cava de’ Tirreni con l’affluenza delle ore 23 pari al 41.01% mentre quindici giorni fa aveva toccato il 50,77%; a Frattamaggiore 43,95% contro 58,39%; a Ottaviano 39,25% rispetto al 58,10%. Ed ancora a Pompei 47,57% contro il 57,97%, a Somma vesuviana 42,37% contro il 55,21%; a Sorrento 36,76% contro il 42,23% e a San Nicola La strada 35,67% mentre al primo turno l’affluenza era pari al 48,89%