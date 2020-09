Ballottaggi, Massimo Coppola: Un nuovo Modello Sorrento

Mancano pochi giorni all’atteso ballottaggio che dovrà decretare il successore di Giuseppe Cuomo alla guida di Sorrento. In pole Massimo Coppola che al primo turno è arrivato primo ottenendo il 40,7% dei consensi. Vessillo della sua campagna elettorale un nuovo Modello Sorrento.

Da dove viene questa idea?

Più che di una idea si tratta di una visione, di un profondo rinnovamento della politica sorrentina. Un rinnovamento che dovrà riscattare e far riscoprire al contempo il nostro orgoglio e la nostra identità di sorrentini. Il Modello Sorrento è quello che deve portare la città ad essere nuovamente un punto di riferimento nel mondo dal punto di vista turistico e culturale sia a livello nazionale che internazionale.

Il suo slogan ‘il coraggio di cambiare’ punta a creare anche nuove opportunità in termini di politiche attive per il lavoro e di rilancio dell’economia. Quanto è centrale la questione nel suo programma?

Più che centrale è basilare. I mesi del lockdown e gli aiuti elargiti poco e male dalla passata amministrazione dimostrano che c’è l’urgenza di un cambio radicale in tal senso. Dobbiamo non soltanto tutelare chi il lavoro già ce l’ha ma sviluppare incentivi per crearne di nuovi. Tra i punti chiave del mio programma ci sono appunto bonus e premi per gli imprenditori coraggiosi che, nonostante la crisi economica, decidono di investire sul territorio assumendo.

Ciò significa anche maggiore attenzione alle imprese e al tessuto produttivo e commerciale?

Sicuramente. Sostegno ai fitti commerciali, incentivi per imprenditori e commercianti e il progetto di un incubatore di impresa. Considerate le difficoltà attraversate dagli esercenti prevediamo subito un aiuto consistente anche a favore dei titolari di attività produttive e dei commercianti che proveranno una congrua riduzione di introiti avuta nel corrente anno.

Quali saranno le prime azioni che intraprenderà una volta indossata la fascia tricolore?

Per prima cosa convocherò gli stati generali del turismo per ascoltare le categorie programmando già da ora la stagione turistica 2021 e lanciare la candidatura di Sorrento capitale della Cultura 2024 come da intuizione di Federalberghi. Queste iniziative sono fondamentali per essere attrattivi sui mercati nazionali e internazionali presentando il ‘brand Sorrento’ e tornando ad essere pienamente competitivi. Tutto ciò può essere realizzato soltanto valorizzando le nostre attrazioni e puntare sulla qualità attraverso un’attenta strategia di promozione territoriale.