Ballottaggi, seggi aperti in 41 Comuni: a Napoli si vota a Torre del Greco, Marano e Cercola

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina in 41 Comuni chiamati al ballottaggio e per il primo turno della comunali in Sicilia e Sardegna. La tornata per l’elezione diretta dei sindaci dopo il primo turno del 14 e 15 maggio coinvolge un milione e 340 mila aventi diritto e riguarda anche sette capoluoghi: Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona, Brindisi. Si vota anche per il primo turno in 39 comuni della Sardegna (solo Assemini e Iglesias con piu’ di 15mila abitanti) e in altri 128 siciliani, tra cui Trapani, Siracusa, Ragusa e Catania. L’eventuale ballottaggio si svolgera’ domenica 11 e lunedi’ 12 giugno. Oltre che nei capoluoghi, si vota a Pianezza (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Cologno Monzese, Gorgonzola e Arese (Milano), Nova Milanese (Monza e della Brianza), Bema (Sondrio), Adria (Rovigo), Vedelago (Treviso), Sona (Verona), Sestri Levante (Genova), Ventimiglia (Imperia), Campi Bisenzio (Firenze), Pietrasanta (Lucca), Pescia (Pistoia), Umbertide (Perugia), Porto Sant’Elpidio (Fermo), Velletri e Rocca di Papa (Roma), Anagni (Frosinone), Aprilia (Latina), Torre del Greco, Marano di Napoli e Cercola (Napoli), San Felice a Cancello (Caserta), Scafati e Campagna (Salerno), Altamura, Mola di Bari, Acquaviva delle Fonti, Noci e Valenzano (Bari), Bisceglie (Barletta Andria Trani) e Carovigno (Brindisi). Come spiega il Viminale, “la scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l’apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e’ scritto il nome del candidato prescelto”.