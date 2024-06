Ballottaggi,Bonelli: confermano che uniti contro la destra si vince

Roma, 24 giu. (askanews) -“Dai risultati, seppur non ancora definitivi, di Firenze, Bari, Perugia, Cremona, Campobasso, Potenza, si evince che il c entrosinistra vince al ballottaggio nelle amministrative. Questo è il segnale che gli elettori e le elettrici vogliono l’unità, perché uniti si vince. È ciò che, come Alleanza Verdi e Sinistra, affermiamo da tempo, per evitare gli errori drammatici del passato che hanno consegnato il governo del Paese alla destra peggiore d’Europa. Un risultato importante è anche quello delle liste di AVS, che eleggono numerosi consiglieri e consigliere comunali, consolidando così la nostra presenza sul territorio e rafforzando la nostra voce ecologista e sociale nelle istituzioni locali.” Lo dichiara il co portavoce dei Verdi europei Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistri commentando i risultati dei ballotaggi nelle elezioni Cpomunali.