Balneari: Battelli, ‘gare riforma sistema e sana infrazioni, no a rallentamenti Pnrr’

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – “Sono perfettamente d’accordo con il presidente dell’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato Roberto Rustichelli, che ringrazio ancora per l’intervento di oggi in Commissione XIV, quando dice che il meccanismo della gara competitiva consente la giusta valorizzazione del bene pubblico, i giusti introiti e un miglioramento per la collettività. Concordo poi sul fatto che sia necessario attuare in tempi rapidi una nuova normativa sulle concessioni balneari. Se da un lato abbiamo l’urgenza, anche economica, di risolvere la procedura di infrazione europea, evitando tra l’altro eventuali e disastrosi rallentamenti dell’iter del Pnrr, dall’altro dobbiamo ridare al settore la dignità che merita basata sui principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza e pubblicità”. E’ quanto affermato dal presidente della Commissione per le Politiche dell’Ue alla Camera Sergio Battelli, a margine dell’audizione del presidente dell’Agcm Rustichelli nell’ambito dell’indagine conoscitiva sugli strumenti per la prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell’Italia.