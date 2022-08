Balneari, giro d’affari in calo a causa del carovita

Nello scorso mese di luglio scorso, secondo il(Sindacato italiano balneari), le presenze sulle spiagge italiane diminuiscono di circa ilrispetto allo stesso mese del 2019, l’ultimo prima della pandemia. Tra le cause della flessione vi sarebbero al primo posto i, ma soprattutto quelli che riguardano il carburante, mentre per circa un terzo influirebbe ancora il Covid. Lo dice all’AGI il presidente nazionale del Sib,: “Premesso che non ci aspettavamo una flessione delle presenze di circa il 30 per cento rispetto al luglio 2019, dopo un mese di giugno più che promettente, va detto che, oltre all’incertezza e ai rincari , sembra pesare sul fenomeno anche il Covid”.