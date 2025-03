Balneari, Salvini: Decreto indennizzi entro il 31 marzo

“Il decreto ci sarà entro il 31 marzo, è un impegno che ci eravamo presi e ci sarà”. Lo dice il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini agli Stati Generali del Turismo Balneare nella sede di Confcommercio a Roma annunciando l’atteso decreto attuativo sugli indennizzi ai balneari e ribadendo che “è importante in questi giorni trovare un punto di caduta perché in questi 20 giorni voglio chiudere”. “Ho avuto uno scambio epistolare ricco con la Commissione europea – racconta Salvini – che mi dice come dovrei scrivere il decreto. Con estrema educazione e sobrietà ho fatto rispondere che ‘grazie, il decreto ce lo scriviamo noi perché siamo un Paese sovrano'”. Salvini ha anche annunciato che martedì prossimo incontrerà gli operatori e che “l’impegno è dare certezze” e “indennizzi veri” e “non mance” che prevedono per “chi vorrà cedere attività il giusto compenso per quello che è stato fatto”. Il punto saldo – secondo il vicepremier – è il “riconoscimento del valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati” e poi “criteri di equa remunerazione” e “rivalutazione degli investimenti”.