Bambino colpito da arresto respiratorio per strada a Napoli, salvato da un medico di passaggio

Un bambino siciliano di circa due anni, in vacanza a Napoli, è ricoverato all’ospedale Santobono Pausilipon a causa di un arresto respiratorio e una conseguente perdita di conoscenza. Il piccolo si trovava in via Toledo quando si è sentito male ed è stato soccorso da un medico che si trovava a passare in zona. Il dottore ha praticato delle manovre salvavita prima che intervenissero sul posto anche gli agenti della polizia locale del reparto Git motociclisti di Napoli. In attesa di un’ambulanza, le condizioni del piccolo risultavano gravi: il bambino era in pericolo di vita. Così gli agenti si sono occupati del trasporto d’emergenza, raggiungendo il pronto soccorso del Santobono. Durante le fasi dell’accompagnamento, il medico che aveva inizialmente soccorso il bambino ha continuato a praticare le opportune manovre salvavita. Il bambino è stato poi affidato ai camici bianchi dell’ospedale che, dopo poco, sono riusciti a rianimarlo in uno stato cosciente. I medici hanno riferito che la tempestività del soccorso ha salvato la vita al bambino.