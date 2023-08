Bambino risucchiato dallo scarico della piscina, la conduttura era priva di grata

Si è concluso il sopralluogo dei carabinieri di Palombara Sabina e della Compagnia di Monterotondo con la Asl nel complesso delle Terme di Cretone, a Palombara Sabina, dove ieri pomeriggio un bambino di 8 anni è morto annegato durante lo svuotamento e la pulitura delle vasche, risucchiato dallo scarico di una delle tre piscine. Secondo quanto si apprende da fonti investigative, la grata del canaletto di scarico era mancante. Nel corso delle indagini sono stati ascoltati alcuni testimoni e sono stati acquisiti elementi utili a ricostruire la dinamica dei fatti: non è chiaro se il bambino fosse già in acqua o se si sia tuffato proprio mentre veniva eseguita la pulizia. Sulla sua morte la procura di Tivoli, guidata dal procuratore Francesco Menditto, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento, a carico di ignoti.