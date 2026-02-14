Bambino trapiantato con cuore danneggiato, Fico “Vicinanza alla famiglia”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Non entro nella questione medica e la mia vicinanza, di tutta la Giunta e della Regione Campania va alla famiglia e al piccolo protagonista di questa vicenda dolorosissima e terribile”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Roberto Fico a Napoli, a margine dell’evento in corso “L’italia che coltiva i saperi” organizzato dal Partito Democratico, in merito alla vicenda del bambino trapiantato con cuore danneggiato e alle ultime notizie arrivate dall’Ospedale Bambin Gesù di Roma sull’impossibilità di rioperare. “Come sapete, – ha proseguito Fico – io ho attivato il massimo livello dei poteri rispettivi ed istruttori che competono alla Regione Campania. Ho scritto ufficialmente alla direzione Generale Salute, che ha attivato immediatamente tutto quello che era nelle proprie possibilità da attivare e quindi aspetto le risultanze di tutto quello che troveranno, recupereranno, chiederanno all’Ospedale Monaldi”.

