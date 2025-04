Banca Campania Centro e Cna Salerno: insieme per dare nuovo slancio al credito per le Pmi

Si terrà domani, venerdì 18 aprile, alle ore 10,30, nella sede della Cna Salerno in Corso Vittorio Emanuele 75, la conferenza stampa di presentazione della partnership tra Banca Campania Centro e la Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Salerno, “iniziativa pensata – si legge in una nota – per offrire un concreto supporto finanziario al mondo dell’artigianato e della piccola impresa, con strumenti e soluzioni capaci di rispondere alle reali esigenze del tessuto produttivo locale”.

La partnership prevede un’offerta dedicata agli iscritti alla Cna Salerno con condizioni agevolate su prodotti bancari, finanziari e assicurativi. A questo si affiancano linee di credito a breve termine, finanziamenti personalizzati in base alle esigenze emerse in sede di consulenza e un ventaglio di servizi destinati anche ai dipendenti delle imprese associate.

All’incontro con la stampa parteciperanno, per la Cna Salerno, il presidente Lucio Ronca, la direttrice generale Simona Paolillo, e il responsabile dell’area credito Andrea Quaranta; per Banca Campania Centro il presidente Camillo Catarozzo e direttore generale Danilo Trabacca. I quali illustreranno nel dettaglio i contenuti dell’accordo e il significato strategico di un’alleanza che guarda alla crescita e alla resilienza dell’economia locale.

Nel corso dell’incontro saranno illustrati “nel dettaglio – si legge in una nota – i contenuti dell’accordo e il significato strategico di un’alleanza che guarda alla crescita e alla resilienza dell’economia locale. L’iniziativa rappresenta un tassello importante nella costruzione di un ecosistema territoriale capace di accompagnare le imprese in percorsi di innovazione e sviluppo sostenibile. Un esempio concreto di sinergia tra rappresentanza di categoria e istituzione bancaria, fondato sull’ascolto, la fiducia e la volontà di generare valore per la comunità produttiva del salernitano”.